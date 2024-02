ROMA – “Il richiamo accorato e forte di uno scienziato come il professor Rino Rappuoli conferma tutte le nostre preoccupazioni”.

Le parole del microbiologo hanno lasciato il segno. Dopo aver esternato la possibilità di addio a Siena nel caso il Biotecnopolo non fosse realizzato, il dibattito si è acceso. Arrivando in Parlamento, dove il Pd ha depositato un’interrogazione, con primo firmatario il deputato Marco Sarracino, neocommissario Dem a Siena. Lo stesso sarà fatto al Senato.

“La pandemia evidentemente non ha insegnato niente a questa destra irresponsabile. I quasi 400 milioni di euro stanziati da tempo per il Centro Biotecnopolo di Siena sono stati infatti bloccati dal Governo Meloni e rischiamo di perdere scienziati di livello mondiale come Rino Rappuoli ed il premio Nobel Giorgio Parisi che fanno parte della Governance della struttura ad oggi inutilizzata. Questi incomprensibili e colpevoli ritardi sono innanzitutto uno schiaffo al personale medico”, ha dichiarato Sarracino.

“In questo quadro – ha quindi aggiunto – è del tutto evidente l’imbarazzo della destra a cui chiediamo i motivi per cui il Governo continui a bloccare questo importante progetto”.