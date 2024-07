SINALUNGA (SI) – Birranthology Extravanganza Festival, organizzato dall’Associazione Polisportiva Dilettantistica di Scrofiano con la collaborazione del Comune di Sinalunga, si svolgerà dal 23 al 25 agosto nel parco comunale del borgo medievale di Scrofiano e il festival si distingue, oltre che per la musica, anche per l’accurata selezione di birrifici artigianali e street food di qualità con prodotti a km 0.

La XVI edizione presenta band internazionali, una sala giochi cabinati arcade a uso gratuito, due esperienze pomeridiane legate al videogioco Doom e quattro birre in esclusiva per il Festival in collaborazione con i birrai di Brasseria della Fonte (Pienza), Calibro 22 ( Figline Val D’Arno) Chianti Brew Fighters (Radda in Chianti) e la Stecciaia (Rapolano Terme).

Il programma

Etrando nello specifico del festival venerdì 23 agosto le melodie retrofuturistiche si fonderanno con estetiche al neon in un viaggio sonoro tra i riflessi del passato e le avanguardie del futuro. A salire sul palco nella serata dedicata a Bastet saranno gli Ultraboss, un progetto musicale fondato in Austria nel 2016 dal chitarrista e produttore PJ d’Atri. Inizialmente un progetto strumentale di musica synthwave/shredwave/elettronica. Dopo cinque album di successo che hanno portato al meraviglioso “Yachtmaster” del 2022, gli Ultraboss hanno definito il genere e stabilito un nuovo standard della moderna Retrowave che affonda le radici nella musica Synthwave degli anni ottanta intrisa di sfumature Yacht Rock.

Prima di loro dalla Germania arrivano Nina e Radiowolf, un progetto musicale che spazia tra i generi musicali. La voce ammaliante di NINA si unisce alle coinvolgenti atmosfere synthwave di RADIO WOLF. Il suono della chitarra elettrica e le sperimentazioni musicali creano una fusione sofisticata e lussureggiante di elettronica e rock’n’roll. A chiudere la prima serata di festival Vincenzo Salvia, un maestro della Synthwave, producer di grande successo che ha visto inserire la propria musica anche nell’acclamata serie televisiva Stranger Things; con la sua musica cattura con originalità l’essenza degli anni ottanta. Sul nostro palco porterà un dj set che spazierà tra la Synthwave, l’Italo Disco e l’Eurodance.

Sabato 24 agosto le sonorità saliranno di potenza per dissolversi in barriere tra il reale e l’immaginario, un’odissea musicale tra racconti epici, suoni cupi e oscuri presagi. Nella serata dedicata ad Aegir saranno presenti gli Arabrot che arriveranno dalla Norvegia. Per la band l’esibizione live è fondamentale dove Kjetil tiene la scena con eleganza liturgica, mentre Karin si abbandona al ritmo ipnotico delle loro creazioni. Prima di loro saliranno sul palco gli italiani Winterage, una band symphonicPower Metal con forti influenze dalla musica classica, irlandese e medievale. Il terzo album Nekyia è stato pubblicato il 7 luglio 2023 con un suono ancora più roboante e metal.

Dalle note alte alla voce operistica drammatica, dagli strumenti folk al potente suono epico-orchestrale, dai battiti della batteria ai riff e agli assoli di chitarra estremamente veloci, questo album rivela un nuovo suono della band che è destinato a forgiare l’inizio di un nuovo capitolo. Nella serata ci saranno anche gli Asa’s Mezzanine, gruppo alternative rock italiano. Tastiere, synth, batteria, basso e chitarra. Costantemente ispirati dal progressive, dalla musica sperimentale, dal cinema e una moltitudine di influenze e percorsi di vita differenti, un viaggio musicale esplosivo e irruento che gioca con cambi di ritmo e atmosfere oscure, riff percussivi e danze lisergiche.

Per domenica 25 agosto, invece, le armonie semplici e dirette creeranno un’immediata connessione tra gli artisti e il pubblico per un’esperienza intensa tra ritmi travolgenti e ballate seducenti. Sul palco nella serata dedicara ad Eris ci saranno i The Cloverhearts, una delle più prolifiche e originali band nella scena Celtic Punk di oggi. Guidata dal cantautore australiano Sam Cooper, nel giro di pochi anni la band ha accumulato milioni di stream online. L’incontro tra il background “skate” e “melodic” della band si abbina perfettamente all’utilizzo di strumenti musicali celtici per un live infuocato e coinvolgente che vi travolgerà.

Prima di loro i The Go GoPonies, il sound fit metal combina fitness e metal con energia grezza e sudore per un corpo scolpito, dentro e fuori. Non veramente metal ma hard rock veloce, ritmato e aggressivo con brani semplici e testi stravaganti. Una band difficile da etichettare, che sprigiona sul palco una grande energia. BracesBros con il loro Vinyl set e l’immancabile Radioactive 13 ci accompagneranno con le loro travolgenti selezioni musicali pre e aftershow.

Non solo musica, sabato 23 agosto il Birranthology è Extravaganza Experience, un gioco di ruolo “Doom: Madness” ambientato nell’universo di Doom, una sessione unica con il sistema D&D modificato per l’occasione. Un gioco di ruolo old-style che restituisce l’atmosfera del videogioco, adatto anche a giocatori con poca esperienza. Domenica 25 agosto è in programma uno Show Interattivo, un viaggio nel mondo del Doom in compagnia di KS Gaming life che farà conoscere le particolarità, gli aneddoti e coinvolgerà i partecipanti con entusiasmo all’interno di uno dei videogiochi più importanti della storia.