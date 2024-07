FIRENZE – Una nuova zona geografica di provenienza per il tartufo bianco. Si tratta della Lunigiana. La proposta è stata approvata dal Consiglio regionale, all’unanimità.

“La zona – ha spiegato Gianni Anselmi, presidente della commissione Sviluppo economico – si va ad aggiungere a quelle già esistenti che riguardano il casentino, le colline sanminiatesi, le crete senesi, il Mugello, la Val Tiberina e la Lucchesia. L’istruttoria si è conclusa in modo positivo e un’indagine del dipartimento Scienze della vita dell’Università degli studi di Siena ha confermato la presenza della tartufaia nei comuni interessati”.

Durante il dibattito la capogruppo della Lega Elena Meini ha sottolineato come “l’iter di questo atto sia l’ennesima dimostrazione di come non funzionino le cose dal punto di vista amministrativo perché il 2 agosto 2023 è stata approvata la legge regionale 36 che si occupa del patrimonio tartuficolo toscano e dopo un anno il regolamento attuativo non ha visto la luce nemmeno in commissione. Speriamo che prima o poi veda la luce. Il tema ci sta a cuore e per questo voteremo a favore della proposta di delibera”.

La nuova area viene istituita ai sensi dell’art. 15 della L.R. 50/1995 sulle ”Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni” che prevede che la Giunta regionale possa proporre al Consiglio l’istituzione di nuove zone geografiche di provenienza del prodotto con la relativa delimitazione con l’obiettivo di qualificare la produzione regionale tartuficola e far conoscere al consumatore la provenienza del prodotto.