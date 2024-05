FORTE DEI MARMI – “Spiagge libere e per tutti”. Dopo il blitz al Twiga di sabato scorso da parte di un gruppo di attivisti di Mare Libero (LEGGI), davanti al locale di Briatore, è la volta dei deputati di Alleanza Verdi Sinistra Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

“Siamo qui davanti al Twiga per lanciare una proposta di legge che come Alleanza Verdi Sinistra abbiamo depositato in Parlamento. Una proposta molto semplice: in questo Paese le spiagge devono essere dichiarate beni comuni” hanno detto annunciando la presentazione della proposta di legge Avs per le spiagge libere.

“Il mare deve essere libero, e deve essere consentito – proseguono gli esponenti rossoverdi – a tutti e a tutte, al di là delle condizioni economiche, di poter andare sulla spiaggia con le proprie famiglie. Oggi poter andare al mare è diventato un privilegio, mentre ci sono concessioni pagate pochissimo con fatturati enormi. Insomma è stato espropriato il diritto dei cittadini di poter andare al mare.

Un indennizzo per chi perde la concessione dello stabilimento (agenziaimpress.it)

Noi con questa legge – concludono – vogliamo restituire il diritto di andare in spiaggia, liberare il mare per gli italiani”.