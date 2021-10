SIENA – Un’avventura in città, a caccia delle eccellenze artigianali. E’ quella proposta dai trekking urbani “Artigianato & Aperitivo”. L’iniziativa targata Artex-Centro per l’Artigianato artistico e tradizionale della Toscana è riservata per il secondo anno ai soci Unicoop Firenze con la collaborazione di Regione Toscana, Cna Toscana, Confartigianato Toscana.

A Siena le tappe di questo viaggio (in totale sono 16 gli appuntamenti in tutta la regione) che unisce storia, arte, cultura e gusto, si svolgeranno il 27 ottobre e il 3 novembre.

“Aprite! Si vien dai paschi”

Mercoledì 27 ottobre, l’itinerario “Aprite! Si vien dai paschi” accompagna alla scoperta di Porta Romana, ingresso della città per chi arriva da sud, come un tempo i pastori di rientro dalla Maremma lungo i cammini della transumanza: un quartiere che una volta aveva una sola fonte, ma si ingegnava per fornire servizi essenziali e beni ai viaggiatori assicurandosi così un buon guadagno. Il percorso prevede una tappa nella bottega dove Laura Brocchi utilizza le antiche tecniche dello sbalzo su metalli e contemporaneamente dipinge su seta.

Mercoledì 3 novembre, “Tristi notizie da Mentana” ripercorre la storia e in particolare la battaglia di Mentana del 3 novembre 1867, passeggiando dal Duomo in un giro a serpentina che valica più volte i confini delle contrade Aquila, Selva, Pantera e Tartuca per poi fermarsi nella bottega di Sandra Kern con le sue sciarpe di seta dipinte a mano.

Dopo entrambi gli appuntamenti i partecipanti potranno gustare un aperitivo.

«Questa iniziativa è nata quattro anni fa e ha riscosso subito successo a Firenze – spiega Sara Biagiotti, vice-presidente di Artex – La proposta per il secondo anno è rivolta ai soci Coop ed è estesa ad altre città toscane. Le escursioni sono pensate per chi esce da lavoro e, in compagnia di colleghi, amici, in famiglia o anche da soli, vuole rilassarsi facendo una passeggiata nella propria città. Una guida esperta di ‘Andare a Zonzo’ accompagnerà i visitatori alla scoperta del quartiere, si entrerà nella bottega artigiana e si degusterà infine l’aperitivo. Un modo diverso per conoscere meglio le tradizioni delle città toscane. Ogni data avrà un tema che farà da filo conduttore delle escursioni».

Come fare per partecipare

I trekking urbani cominceranno alle ore 18. La prenotazione è obbligatoria e soggetta a disponibilità limitata di posti e le visite si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid 19. Costo aperitivo 10 euro. Per informazioni www.coopfirenze.it. Per prenotazioni www.andareazonzo.com – www.toscana.artour.it. Tel. 371 3212704 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. Informazioni precise su orario e luogo di incontro verranno fornite dopo la prenotazione.