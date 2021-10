SIENA – ‘Galà BdS’, una coreografia che avvicina classico e contemporaneo, alza il sipario venerdì 12 novembre di ‘Siena in Danza’, la stagione invernale nel Black Box, spazio performativo dell’Ateneo della Danza.

Un cartellone di dodici spettacoli, vario e dinamico, che alterna innovazione e tradizione, capace di soddisfare le diverse aspettative del pubblico. «Un festival atteso, dopo l’interruzione dello scorso anno per l’epidemia, che – dice il direttore artistico Marco Batti – premia come protagonisti i vincitori del Bando di Residenza artistica Black Box 2020/2021. I loro lavori che, colpa dell’emergenza, non hanno ancora debuttato, non potevano essere dimenticati. ‘Siena in Danza’ assicura a giovani artisti e alle compagnie emergenti l’opportunità di fruire di spazi adatti alla sperimentazione e di confrontarsi con il pubblico».

Dopo ‘Galà BdS’, due tempi dedicati al Gran Pax de Deux, passi a due estratti dai balletti del grande repertorio, e a ‘Reshimu’, interpretazione delle emozioni e sensazioni della nostra vita, ‘Siena in Danza’ continua il 13 novembre con ‘Vortex’, coreografia di Camille Granet. Il 19 novembre entra in scena Our Contemporary Ballet di Elena Turchi. La compagnia vincitrice del bando di Residenza artistica presenta degli estratti di ‘Coppelia, una storia contemporanea’, e di ‘Connessioni’. Il 20 novembre in cartellone i progetti di Create Danza ‘Trafitto da un raggio di sole’, rappresentazione del dualismo tra luce e buio, felicità e delusione; e di Melissa Zuccalà ‘Eva’, con protagonista assoluta la donna. La serata si concluderà con ‘Nodo’, coreografia di Camille Granet vincitrice del terzo premio edizione 2020 del Certamen Internazionale di Coreografia di Burgos-New-York.

Il tema della donna torna protagonista il 27 novembre con ‘90.60.90‘, la coreografia di Something else dance Company, incentrata sui canoni estetici imposti dalla società e sulla strumentalizzazione del corpo femminile. Grande novità il 28 novembre con ‘Panta Rei’, il progetto coordinato da Camille Granet che presenta al pubblico coreografie ideate e costruite dagli studenti del centro di formazione professionale dell’Ateneo della Danza. Si prosegue il 3 dicembre con ‘ContemporaryPuzzle’, serata dedicata alla danza contemporanea con coreografie di Francesco Gammino, Fabiola Zecovin e Camille Granet.

Il 4 dicembre protagonista un’altra compagnia vincitrice del bando di residenza artistica Black Box: Ofbalance collettivo contemporaneo con ‘Sa-cro’. Il 10 dicembre replica ‘I temperamenti dell’Amore’, ultima produzione del Balletto di Siena che racconta tutte le sfumature dell’Amore. L’11 dicembre in scena le altre due compagnie vincitrici del bando: Bhava Dance Company con ‘Caleidoscopio’, Eleven Dance Company con ‘Elogio al silenzio’.

Gran finale della stagione invernale di Siena in Danza il 18 dicembre con gli allievi del centro di formazione professionale, il 19 dicembre con gli allievi della scuola di danza dell’Ateneo della Danza.

Black Box è a Siena, in Piazza Maestri del Lavoro 35; inizio spettacoli alle 21; rispetto delle regole e delle norme antiCovid; per info e biglietti: info@ateneodelladanza.it – 0577 222774).