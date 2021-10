SIENA – La partita Mps- Unicredit potrebbe essere ancora non del tutto chiusa. E’ quanto ipotizza il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni.

Intervenendo alla trasmissione Radio Anch’io su Radio Rai Uno Sileoni ha detto: «Non credo che la situazione sia definitivamente chiusa, credo che si cerchi di prendere tempo: le parti dovranno incontrarsi perché secondo me, che conosco bene la vicenda, dovrebbero in qualche modo venirsi incontro e ci sono le condizioni per poter arrivare in qualche modo a un accordo» tra il Ministero dell’Economia e Unicredit.

«Finora c’è stata una trattativa anomala: da una parte un soggetto privato e dall’altra un soggetto pubblico, lo Stato, che dietro ha la politica. Si sono create delle distanze importanti sulla valutazione del perimetro di Mps definito da Unicredit e dal suo amministratore delegato, Andrea Orcel, che ha guardato tutti i numeri fino in fondo, ha fatto le pulci a tutto. Orcel, che è il miglior consulente di se stesso, non è abituato al mondo italiano, dove la politica ha un forte condizionamento anche sul settore bancario e finanziario», ha aggiunto.