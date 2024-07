SIENA – “Su Mps c’è la stessa logica utilizzata per Ita, vogliamo fare una operazione industriale ma nelle condizioni buone per lo Stato e per l’economia, l’operazione si farà quando si verificheranno queste condizioni, non siamo disperati”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nella conferenza stampa al Mef dopo l’ok dell’Ue all’operazione Ita-Lufthansa.