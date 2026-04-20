Tempo lettura: 2 minuti

Ufficialmente la Vespa della Piaggio nasce il 23 aprile 1946. La guerra è appena passata, ha lasciato solo macerie e tanti lutti. C’è un paese da ricostruire e un’Italia da girare.

Enrico Piaggio decide di investire su un mezzo economico che possa spostare facilmente le persone. Affida il progetto all’ingegnere Corradino D’Ascanio che si presenta con un mezzo dalle soluzioni innovative: scocca portante, cambio al manubrio, carrozzeria capace di proteggere il conducente, almeno all’altezza delle gambe. Molto di più di una bicicletta, molto di diverso rispetto a una motocicletta.

La vespa diventa così rapidamente un oggetto iconico del made in Italy, simbolo stesso della rinascita del Paese dalla guerra e del successivo boom economico.

Il 23 aprile 1946 è la data del deposito del brevetto Piaggio. L’inizio di una storia che è ancora tutta da scrivere. A Pontedera iniziò la produzione del veicolo che crebbe rapidamente di anno in anno, fino a raggiungere oggi quasi 20 milioni di oggetti.

Per celebrare tutto questo, compreso il lavoro di migliaia di persone negli stabilimenti Piaggio che trasformarono Pontedera in una città fabbrica, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita in città il prossimo 30 aprile. Mentre le celebrazioni ufficiali culmineranno a Roma, dal 25 al 28 giugno, con un grande evento internazionale che riunirà appassionati da tutto il mondo.

La vespa è stata anche un emblema di libertà, di mobilità pratica e, perché no, di stile. Il cinema l’ha usata tante volte, dal celebre “Vacanze romane” del 1953, con Gregory Peck e Audrey Hepburn, al “Caro diario” del 1993 di Nanni Moretti. E anche la musica pop l’ha cantata e celebrata, fino a renderla autentico oggetto di culto. Chi non ha cantata “50 Special” di Cesare Cremonini, immaginandosi a correre sui colli bolognesi con “una Vespa Special che ti toglie i problemi”?.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici