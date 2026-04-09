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PONTEDERA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrerà la festa dei lavoratori a Pontedera, in provincia di Pisa. Il 30 aprile, infatti, come da tradizione, il Capo dello Stato porterà i suoi saluti a una città industriale italiana per il primo maggio.

E la scelta quest’anno è ricaduta sullo stabilimento Piaggio di Pontedera, luogo simbolo dell’industria su due ruote di Pisa, che ha fatto viaggare una generazione sulle ali della Vespa. Nei prossimi giorni verrà reso noto il programma della visita.

“Con emozionata gratitudine – le parole del sindaco Matteo Franconi – abbiamo appreso che il Presidente Mattarella sarà in visita il 30 aprile allo stabilimento Piaggio in occasione delle celebrazioni della Festa del Lavoro un motivo di orgoglio per la città e una nuova occasione per rendere omaggio non solo a quella straordinaria impresa collettiva dei lavoratori che hanno fatto la storia della fabbrica di Pontedera ma anche per tenere alta l’attenzione sulle sfide che abbiamo di fronte per un lavoro stabile, sicuro, equo e dignitoso. E per non dimenticare mai che la nostra è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La aspettiamo Presidente”.

Soddisfatto anche il vicepresidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo, che reputa la visita del Presidente Mattarella a Pontedera “una notizia importante per tutta la Toscana. Oltre ad essere la città natale del Presidente Giovanni Gronchi, è anche un riconoscimento a un territorio che ha legato la propria storia al lavoro, all’industria e alla capacità di innovare. Pontedera è uno dei luoghi simbolo della manifattura toscana e italiana. La presenza del Capo dello Stato richiama l’attenzione sul valore del lavoro, ma anche sulle responsabilità delle istituzioni: difendere l’occupazione, sostenere il sistema produttivo, investire sulla qualità del lavoro e sulla sicurezza. In una fase segnata da incertezze economiche e sociali, questa visita rappresenta anche un messaggio chiaro: il lavoro deve tornare al centro delle scelte pubbliche. Per questo – conclude – accogliamo il Presidente Mattarella con rispetto e gratitudine”.