TORRITA DI SIENA – Una scritta vergata sull’asfalto della Sp 15 tra Torrita di Siena e Pienza con la vernice bianca “Grazi morirai” è la minaccia fatta recapitare questa mattina al Sindaco del centro della Val di Chiana, Giacomo Grazi.
Una minaccia che ha lasciato sgomenta un’intera comunità e che non ha mancato di suscitare immediate reazioni, a partire dal mondo politico che ha espresso solidarietà al primo cittadino.
I messaggi di solidarietà dal mondo politico
La solidarietà della Presidente della Provincia di Siena e Sindaca di San Casciano dei Bagni
Al Sindaco di Torrita di Siena è arrivata anche la solidarietà della Presidente della Provincia di Siena e Sindaca di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti. “Fare il Sindaco è bellissimo ma anche complicato, più di quanto si possa immaginare. Sono tante le notti insonni, i pensieri, la voglia di dare risposte a tutti e la consapevolezza da un lato di non avere strumenti sufficienti, dall’altro che nessuna scelta può accontentare tutti. Al centro di ogni riflessione c’è sempre il bene delle comunità che amministriamo. Poi ci svegliamo e troviamo minacce di morte in strada. È quanto accaduto stamani al collega sindaco di Torrita Giacomo Grazi. È inaccettabile, un gesto di una gravità inaudita. Non c’è spazio qui per intimidazioni tali. Solidarietà a Giacomo” ha scritto la Presidente.
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