Tempo lettura: 2 minuti

TORRITA DI SIENA – Una scritta vergata sull’asfalto della Sp 15 tra Torrita di Siena e Pienza con la vernice bianca “Grazi morirai” è la minaccia fatta recapitare questa mattina al Sindaco del centro della Val di Chiana, Giacomo Grazi.

Una minaccia che ha lasciato sgomenta un’intera comunità e che non ha mancato di suscitare immediate reazioni, a partire dal mondo politico che ha espresso solidarietà al primo cittadino.

I messaggi di solidarietà dal mondo politico

“Piena solidarietà al sindaco di Torrita di Siena Giacomo Grazi, a nome mio personale e di tutto il Partito Democratico per la scritta minacciosa (e un po’ banale, presto o tardi è destino comune) della quale è stato oggetto. Giacomo, come tutte e tutti noi, ha pregi e difetti, ma di sicuro non è un tipo che si fa intimidire. Soprattutto da un qualunque vigliacco che pensa che sia un gesto normale imbrattare una strada con una scritta anonima e minacciosa. Tu, anonimo, sei un poveraccio. Giacomo è un Sindaco scelto dalla sua comunità, della quale probabilmente fai parte, ma che immagino ti consideri per quello che sei. Un pavido e vile” ha scritto il segretario provinciale del Partito Democratico Andrea Valenti.

“L’apparizione di una scritta contenente minacce di morte verso il sindaco e di conseguenza verso tutta l’amministrazione, sulla sede stradale è un atto gravissimo che lascia l’intera comunità di sgomento. Non si tratta di dissenso, ma di un gesto criminale che va condannato con la massima fermezza. Come comunità socialista esprimiamo la nostra totale vicinanza al Sindaco e alla sua famiglia. Chi usa questo linguaggio per colpire un rappresentate delle istituzioni colpisce ognuno di noi. Invitiamo le autorità a fare luce al più presto su questo episodio e ribadisco che la nostra comunità risponde all’odio con la legalità e l’unità” ha fatto sapere in una nota il segretario provinciale del Partito Socialista Italiano, Alfredo Ardanese e assessore del Comune di Torrita di Siena.

La solidarietà della Presidente della Provincia di Siena e Sindaca di San Casciano dei Bagni

Al Sindaco di Torrita di Siena è arrivata anche la solidarietà della Presidente della Provincia di Siena e Sindaca di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti. “Fare il Sindaco è bellissimo ma anche complicato, più di quanto si possa immaginare. Sono tante le notti insonni, i pensieri, la voglia di dare risposte a tutti e la consapevolezza da un lato di non avere strumenti sufficienti, dall’altro che nessuna scelta può accontentare tutti. Al centro di ogni riflessione c’è sempre il bene delle comunità che amministriamo. Poi ci svegliamo e troviamo minacce di morte in strada. È quanto accaduto stamani al collega sindaco di Torrita Giacomo Grazi. È inaccettabile, un gesto di una gravità inaudita. Non c’è spazio qui per intimidazioni tali. Solidarietà a Giacomo” ha scritto la Presidente.