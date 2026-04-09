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GAVORRANO (GR) – La suggestiva location del teatro delle Rocce di Gavorrano è pronta ad ospitare, anche quest’estate, grandi nomi della musica italiana.

Nel cuore del parco minerario vicino al piccolo e arroccato borgo maremmano, un palco naturale ricavato nella ex cava calcarea, ospiterà sei appuntamenti con artisti italiani e tributi alla musica internazionale, con una data e un ospite ancora da svelare.

Per tutto il mese di agosto, il teatro delle Rocce diventerà attrazione e simbolo della proposta culturale e musicale estiva, arricchita da una cornice unica e perfettamente “incastonata” nel suo identitario territorio.

Il programma

Primo appuntamento il 4 di agosto con i The Kolors, band napoletana in attività dal 2010, ma la cui fama è esplosa negli ultimi anni grazie a successi come Italodisco e Un ragazzo una ragazza.

La sera successiva salirà sul palco una band che ha segnato la storia della disco e della nightlife italiana dei primi anni Duemila. Il 5 agosto sarà infatti il turno dei Metempsicosi, band progressive techno nata nel 1997.

L’8 agosto sarà Francesca Michielin ad esibirsi nella cava del Teatro delle Rocce. Cantautrice veneta consacrata da XFactor (sia come concorrente che alla conduzione), è reduce dal suo primo concerto all’Arena di Verona e dall’uscita del suo EP “Anime”.

Tra il 9 e il 16 di agosto sarà annunciata una nuova data e un nuovo artista che animerà la notte del Teatro delle Rocce, ma per ora l’appuntamento è fissato per il 17, quando sul palco della cava salirà la grande musica di Tina Turner, in una notte tributo alla grande regina del rock.

Ultimo appuntamento annunciato quello del 20 agosto con Enrico Nigiotti. Cantautore livornese dalle radici blues, ha raggiunto il grande pubblico grazie alle partecipazioni ad Amici ed Xfactor.

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