“Italia, sul serio? Calenda, quello serio, pragmatico, quello bravo, smart, quello che sa fare le cose etc etc lancia il nome della nuova coalizione su twitter (forse per bruciare sul tempo Renzi) e si dimentica di un dettaglio: registrare il dominio”.

Inizia così un post di Cosimo Zecchi, il titolare di una web agency toscana che, un minuto dopo l’annuncio dell’intesa Calenda-Renzi e il lancio dell’hashtag che connoterà la campagna elettorale del terzo polo, fattura alla mano ha registrato i domini italiasulserio.it, com e eu.

“Un secondo dopo il tweet la prima cosa che abbiamo fatto è verificarne la disponibilità e provare a registrarlo come da fattura riportata qui. Io mi domando – prosegue il post – come si fa a fare un errore così madornale ad un livello di esposizione così alto? In Italia ancora non si vuol capire che offline e online non sono due cose separate. Una strategia di qualsiasi tipo non può “dimenticarsi” certi aspetti”. “Chi continua a considerare il digital marketing come il cugino povero del marketing è destinato a perdere. Anche in politica” conclude il post.