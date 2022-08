FIRENZE – Il Pnrr fa la fortuna anche della Società della Salute Fiorentina Sud Est. Sono una decina i progetti finanziati per circa 5,4 milioni di euro.

Dal sostegno alla genitorialità e ai minori, all’autosufficienza degli anziani fragili; dal potenziamento dei percorsi di autonomia per persone con disabilità, fino al sostegno contro l’emergenza abitativa. Quasi 2,5 milioni sono destinati a potenziare la domiciliarità delle persone anziane. Tre i progetti principali. A partire dalla ristrutturazione, a Bagno a Ripoli, di un immobile in via Tegolaia dove nasceranno 6 appartamenti per 2 persone ciascuno, dedicati ad anziani non autosufficienti ma in grado di vivere in autonomia (finanziamento di circa 1 milione). Un altro milione circa sarà impiegato per ristrutturare con la stessa finalità parte della fattoria Alberti nel cuore di Impruneta, in collaborazione con l’Opera Pia Vanni. Mentre a Rignano, circa 300mila euro verranno utilizzati per riqualificare 6 mini appartamenti adattati al medesimo scopo.

Ai servizi agli anziani sono destinati ulteriori 330mila euro. Serviranno a sostenere un percorso di accompagnamento dopo le dimissioni dall’ospedale e il rientro nella propria abitazione. Potranno essere impiegati per finanziare l’assistenza domiciliare, ma anche attività più specifiche come la fisioterapia. Un progetto, questo, condiviso anche con la zona del Mugello. Previsti 150 “pacchetti” da 2mila euro ciascuno.

Iniziative e percorsi interesseranno per i prossimi tre anni tutti i Comuni della zona: Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Fiesole, Figline Incisa Valdarno, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa e San Godenzo.