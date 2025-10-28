Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – La Toscana si prepara a festeggiare l’arrivo del 2026 con numerosi concerti che animeranno le principali piazze della regione. Musica, eventi e dj set per aspettare l’anno che verrà.

Sul palco di piazza dei Cavalieri a Pisa salirà Alfa, una delle voci più ascoltate dell’estate. Il cantante genovese, reduce dal suo tour nei palasport italiani, si esibirà in un concerto gratuito che darà il benvenuto al 2026, portando a Pisa i suoi più grandi successi.

A Siena la voce che saluterà il nuovo anno è quella di Irama, uno dei cantanti più amati degli ultimi anni. Il cantante di origine carrarina si esibirà in un concerto gratuito in Piazza del Campo, inserendosi nella programmazione “Siena Incanta”, che dal 1 al 7 gennaio animerà il centro storico con eventi, concerti e spettacoli.

Per info e programma completo.

Livorno, nella cornice della suggestiva Terrazza Mascagni, accoglierà il 2026 con un viaggio attraverso le colonne sonore più iconiche della storia del cinema, suonate in versione acustica da Valentina Caturelli e Valerio Simonelli. Il concerto aprirà la performance del musicista Nicola Mei, accompagnato dal batterista Juan Carlos Miramare Espinoza. Il duo guiderà il pubblico in un viaggio attraverso dieci lustri di canzoni popolari in italiano, inglese, spagnolo e francese. Dopo la mezzanotte partirà il dj set di Mirco Vannini, figura storica della scena club toscana.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!