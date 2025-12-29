Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Sei milioni di italiani si preparano a partire per Capodanno, con una spesa media di 410 euro a testa.

Lo rivela un’indagine di Confcommercio, che evidenzia come l’80% degli connazionali rimarrà entro i confini nazionali: il 48% sceglierà altre zone d’Italia, il 20% la propria regione e l’11% una località vicina alla città di residenza.

Come per le feste natalizie, dominano le preferenze per località di montagna, città d’arte e destinazioni balneari. In pole position Trentino Alto Adige, Toscana e Campania, regioni che attirano migliaia di vacanzieri in cerca di neve, cultura e relax invernale.

Non mancano gli spostamenti oltre confine: 1,3 milioni di italiani, ovvero un viaggiatore su cinque, punteranno all’estero. Francia, Spagna, Germania e Regno Unito guidano la classifica delle mete europee più ambite.

La tendenza è quella di allungare le ferie: il 33% opterà per almeno due pernottamenti, mentre il 31% si concederà 3-4 notti, trasformando la fine dell’anno in una vera pausa rigenerante.

