ROMA – Con il rientro dalle vacanze, per le famiglie iniziano i guai. Come ogni anno il primo pensiero va alla scuola dei figli.

E per quest’anno sono previsti aumenti anche del 15% sui libri e materiali scolastici per alunni e studenti. Lo ha calcolato il Codacons che prevede una spesa per studente di circa 1.300 euro.

I prodotti di marca pensati per gli studenti subiranno un aumento anche del 15%, mentre i prodotti non di marca solo del 3%. Codacons sostiene che per uno zaino griffato la spesa possa superare i 200 euro, mentre per un diario 35 euro e per un astuccio anche 60 euro. Va da sé che poi sul mercato si possono trovare anche prodotti a ben altri prezzi, oppure come facevamo un tempo usare quelli dell’anno precedente o del fratello o sorella più grandi.

Rincari anche per i libri di testo, che come ogni anno per una brutta abitudine vengono sempre rinnovati e aggiornati anche oltre il normale. In questo caso l’Istat calcola nell’ultimo mese aumenti medi del 4,9% sul 2023 per i testi scolastici. Si parla di unaspesa che va dai 300 euro ai 700 euro a studente, a seconda della scuola e del grado di istruzione.

Dunque, tra quaderni, zaini, diari, prodotti di cancelleria, materiale da disegno, libri e dizionari la spesa complessiva per l’anno scolastico 2024/2025 che va per iniziare potrà arrivare a 1.300 euro a studente. Parola di Codacons.