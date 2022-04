PORTO SANTO STEFANO – Due mani, una freccia verso il cielo con al centro l’immagine della Raffa nazionale e la doppia scritta “Al mio compagno in tutti i sensi, compagno di tutta la vita Sergio Iapino. Alla mia compagna, in tutti i sensi, compagna di tutta la vita. Raffaella”.

Sarà benedetta intorno alle 12.15 al cimitero di Porto Santo Stefano (Grosseto) la Cappella che ospita la lapide commemorativa di Raffaella Carrà, fatta realizzare da un’artista scelto dalla famiglia. Un posto che il Comune ha voluto ristrutturare mettendo a budget 25 mila euro nel luogo che aveva scelto come sua ultima dimora.

Una cerimonia che seguirà quella del taglio del nastro e l’intitolazione alla Diva della tv del nuovo parco giochi per bambini in Via della Vittoria, sempre a Porto Santo Stefano alla presenza delle autorità locali e delle persone care e più vicine all’artista.

L’ultimo saluto di Monte Argentario a Raffaella Carrà