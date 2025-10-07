Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – A Firenze, il 7 ottobre, anniversario del massacro terroristico compiuto da Hamas, i giovani studenti palestinesi hanno occupato il plesso universitario di via Laura e organizzato un dibattito intitolato “Dal fiume al mare, dibattito sulla resistenza palestinese”.

Marco Carrai, console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, ha commentato duramente l’iniziativa: «A parte la schifezza di organizzare una manifestazione che inneggia alla distruzione di Israele in questo giorno – ma varrebbe in qualunque altro giorno – forse è il caso di abolire la farsa della giornata della memoria perché qui di memoria non ne esiste più nessuna».

Carrai ha aggiunto: «Chi pensa che la resistenza di un popolo sia un massacro compiuto da un’associazione terroristica ha seri problemi. La pace parte dalla pace interiore e non dall’odio. Vale per chiunque».