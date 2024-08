LUCCA – Tornano nel centenario della morte del Maestro le “Cartoline Pucciniane”, che grazie alla nuova collaborazione instaurata fra Puccini e la sua Lucca, il Teatro del Giglio e il Comune di Lucca, insieme al Comitato promotore delle Celebrazioni Pucciniane e il Puccini Museum casa natale, assumono una veste rinnovata sia nei contenuti che nelle location.

24 appuntamenti musicali, con duetti per pianoforte, ma anche con il coinvolgimento dell’orchestra filarmonica di Lucca, che si svolgeranno da qui fino alla fine dell’anno in piazza della Cittadella, di fronte al monumento dedicato al compositore lucchese, ma anche nella chiesa di San Giovanni in centro storico e a Ponte a Moriano, in piazza Cesare Battisti, di fronte al Teatro.

Questi i primi sette appuntamenti estivi delle “Cartoline Pucciniane”:

venerdì 16 agosto alle 21 in piazza Cittadella

Soprano: Aimilia Diakopoulou

Tenore: Giovanni Cervelli

Pianoforte: Diego Fiorini

Venerdì 23 agosto alle 21 in piazza Cittadella

Soprano: Silvana Froli

Tenore: Giovanni Cervelli

Pianoforte: Diego Fiorini

Venerdì 30 agosto alle 21 in piazza Cittadella

Soprano: Silvana Froli

Tenore: Joseph Spratt

Baritono: Michele Pierleoni

Pianoforte: Diego Fiorini

Venerdì 6 settembre alle 21 in piazza Cittadella

Soprano: Deborah Vincenti

Tenore: Marco Mustaro

Pianoforte: Diego Fiorini

Sabato 14 settembre alle 21 nella chiesa di San Giovanni

Soprani: Aimilia Diakopoulou, Fabiola Formiga, Josephina Louise Hoogstad, Deborah Vincenti

Tenori: Andrea Bianchi, Riccardo Buoncristiani, Giovanni Cervelli

Orchestra Filarmonica di Lucca

Direttore: Andrea Colombini

Venerdì 20 settembre alle 21 in piazza Cittadella

Soprani: Aimilia Diakopoulou, Sara Guidi, Josephina Louise Hoogstad, Claire Nesti

Tenori: Andrea Bianchi, Joseph Spratt

Orchestra Filarmonica di Lucca

Direttore: Andrea Colombini

Sabato 28 settembre alle 21 in piazza Cesare Battisti, a Ponte a Moriano

Soprani: Pascale Coulombe, Aimilia Diakopoulou, Fabiola Formiga, Anica Skryane

Tenore: Giovanni Cervelli

Orchestra Filarmonica di Lucca

Direttore: Andrea Colombini

Tutti gli appuntamenti musicali sono organizzati da Puccini e la sua Lucca Festival, in collaborazione con l’Orchestra Filarmonica di Lucca, l’Orchestra Sinfonica della città di Grosseto e l’Accademia Orchestra Filarmonica di Lucca. Direttore artistico è Andrea Colombini.

La partecipazione a tutte le 24 “Cartoline Pucciniane”, in programma da qui a dicembre, è libera e gratuita.