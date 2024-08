FIRENZE – È aperto il bando per residenze d’artista di MAD Murate Art District centro civico di produzione d’arte contemporanea gestito da MUS.E, organizzato in collaborazione con la Direzione Cultura del Comune di Firenze.

Gli artisti (e/o i collettivi) vincitori – selezionati da una commissione di esperti – potranno usufruire degli spazi dell’ex carcere delle Murate per produrre i propri lavori nel periodo che va dal 30 settembre al 30 ottobre 2024.

Al fine di sostenere le residenze di produzione MAD ha disposto un contributo economico del valore di 5.000 euro per la realizzazione di un solo progetto o più progetti, a discrezione della commissione di esperti, che selezionerà tra i più meritevoli.

Murate Art District – che dal 2016 ad oggi ha ospitato oltre 2mila artisti provenienti da tutti il mondo – , ha fatto delle residenze uno dei fiori all’occhiello della direzione artistica di Valentina Gensini -. Con questo bando, nell’ambito del Progetto Regenereting Territories, con il fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito della sua missione “Cultura che sostiene le migliori progettualità in ambito contemporaneo in città e nel territorio”, e con il sostegno di Regione Toscana attraverso il bando ToscanaIncontemporanea Giovani sì, MAD rinnova il proprio sostegno ai creativi mettendo a disposizione studi d’artista negli spazi dell’ex carcere fiorentino delle Murate, per periodi a partire da una settimana fino a giornate, anche alterne, distribuite nei mesi.

Per accedere alla call, aperta fino alle ore 9:00 del 20 settembre 2024, bisogna aver compiuto 18 anni ed essere un professionista dell’arte o dello spettacolo con un progetto di produzione artistica da effettuare durante il periodo di residenza presso MAD di durata non inferiore a 7 giorni e non superiori a 3 mesi. Una premialità verrà data ai giovani under 35, per incoraggiare i nuovi talenti.

MAD Murate Art District è un centro di ricerca, di produzione artistica e di scambi internazionali, ospitato negli spazi restaurati deII’ex-carcere cittadino. A partire da marzo del 2014 propone mostre, incontri, approfondimenti critici, performance, workshop e progetti di arte pubblica centrati sulle tematiche e i linguaggi artistici del contemporaneo. Il taglio fortemente interdisciplinare, sulla base del quale i progetti vengono selezionati e prodotti, è orientato a coinvolgere attivamente la cittadinanza.

Fin dalla sua apertura, MAD ha concentrato le sue attività sulla produzione di opere e performance, tramite la selezione di artisti nazionali e internazionali chiamati a svolgere periodi di ricerca dedicati a progetti specifici, con un’attenzione particolare al contesto sociale e alla memoria storica del luogo.

Il bando per le residenze d’artista con le informazioni e la lista dei documenti necessari alla partecipazione è disponibile sul sito www.murateartdistrict.it