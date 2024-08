RADICONDOLI (SI) – Sarà lo spettacolo “The Best of Italy” ad animare il cartellone estivo de “Il grande cuore della terra”, il progetto che racconta la geotermia attraverso i linguaggi della musica e dell’arte grazie alla collaborazione tra l’Associazione Amici del Quartetto ed Enel Green Power.

Martedì 20 agosto, alle 21 sulla terrazza comunale di Radicondoli.

All’evento interverranno il presidente dell’associazione Amici del Quartetto, maestro Giovanni Lanzini, che cura anche la parte artistica di tutto il progetto, il sindaco di Radicondoli Francesco Guargaglini, rappresentanti della Geotermia Enel Green Power.

Il progetto, che ha come sottotitolo “la musica dal vivo sopra la terra viva”, si propone di valorizzare attraverso l’ascolto dal vivo della musica, dal classico al jazz, i territori geotermici lungo la rotta del vapore tra le province di Pisa, Siena e Grosseto, dall’Amiata all’alta Val di Cecina, dalle Colline Metallifere alla Val di Merse.

Il concerto del 20 agosto sarà tenuto dal Duo EQUInox, formato dal clarinettista Giovanni Lanzini e dal chitarrista Fabio Montomoli. Frutto di anni di appassionata ricerca musicale e di tournées in varie parti del mondo, dove il Duo ha rappresentato l’arte e la musica del nostro Paese, il programma consiste in una piacevolissima carrellata sulla musica italiana proposta in ogni sua declinazione: dal repertorio classico delle Variazioni sul Carnevale di Venezia e della Tarantella di Rossini fino alla canzone napoletana d’autore, dall’opera lirica alla musica da film fino ai brani dedicati espressamente al Duo EQUInox. Una cartolina dall’Italia, dunque, di quelle gioiosamente colorate che ogni tanto tiriamo fuori dal cassetto dei ricordi e che ci rendono felici.

L’evento è patrocinato dal Comune di Radicondoli. La madre terra, quindi, con il suo grande cuore pulsante, non solo offre energia rinnovabile alle comunità, ma mette a disposizione anche opportunità di turismo sostenibile, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali locali, le pro-loco e le Associazioni culturali coinvolte. Lo spettacolo sarà a ingresso gratuito.