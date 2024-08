CAPANNORI (LU) – Sabato 10 agosto 2024 alle 21,30, al Centro Culturale Compitese di Sant’Andrea di Compito a Capannori (Lucca), Guascone Teatro presenta “Opzioni di un Clown”, di e con Andrea Kaemmerle.

Il Clown non va in vacanza, impossibile mettere a riposo questa attrazione verso lo sberleffo e la burla. “Opzioni di un Clown” è la nuova produzione di Guascone Teatro, un’antologia emotiva che partendo dal capolavoro mondiale di Heinrich Boll, “Opinioni di un Clown”, attraverso i 35 anni di carriera comica di Andrea Kaemmerle arriva a rispolverare aneddoti e cavalli di battaglia riemersi da reperti di notti fumose ed evaporati in una nuvola rossa in una delle molte feritoie della notte. La nuova produzione di Guascone Teatro è uno spettacolo che lega tanti linguaggi e riporta sul palco amici e colleghi strepitosi, smarriti in altri mondi.

Ingresso allo spettacolo Euro 8,00. Alle 20,00 cena presso il “Centro Culturale Compitese” a 15,00€. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Da non perdere: una visita al camellietum, giardino unico in Italia, con più di 1000 piante di Camelia, tra le quali Sasanqua, Higo, Sinensis e la ben conosciuta Japonica. Dalle 17.00 visite guidate su prenotazione (camellietumcompitese.com).