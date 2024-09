SIENA – L’allarme è stato quasi immediato, a seguito di un caso di Dengue a Rapolano Terme (Siena). Il virus appare, a differenza dei casi precedenti, sembrerebbe autoctono.

Normalmente viene trasmesso principalmente dalle zanzare del genere Aedes, con l’Aedes aegypti riconosciuta come il vettore principale. Tuttavia, quest’ultima non è presente nel nostro territorio. La Aedes albopictus, comunemente conosciuta come zanzara tigre, è invece diffusa in Italia e rappresenta una minaccia concreta. “Il fatto che la zanzara tigre sia presente in Italia e possa fungere da vettore del virus è un elemento preoccupante, anche se, per fortuna, questa specie ha un raggio d’azione limitato e non si sposta su lunghe distanze,” ha spiegato Emanuele Montomoli, fondatore di Vismederi.

Le autorità locali hanno già preso provvedimenti tempestivi attraverso operazioni di disinfestazione, una misura indispensabile per contenere la diffusione del virus, considerando che la trasmissione avviene esclusivamente tramite vettori. “L’intervento di disinfestazione è stato certamente un passo giusto, ma sarebbe altrettanto importante pensare a misure preventive, specialmente all’inizio della stagione calda, quando la proliferazione delle zanzare è maggiore. Allo stesso tempo, amministrazioni e cittadini devono fare attenzione a evitare ristagni d’acqua, habitat ideale per la zanzara tigre,” ha suggerito Montomoli.

Per quanto riguarda la prevenzione della malattia, Montomoli ha chiarito la sua posizione sull’uso di vaccini contro la Dengue: “Attualmente esistono vaccini contro la Dengue, ma non ritengo che sia necessario pensare a una campagna di vaccinazione su larga scala in Italia. Piuttosto, è il momento di iniziare a concentrarsi sulle vaccinazioni antinfluenzali, che rappresentano una priorità più immediata per la nostra popolazione”.

