CETONA – La scarica elettrica non gli ha lasciato scampo. Un cacciatore di 47 anni è morto stamani in un’area agricola nei dintorni di Cetona (Siena).

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe rimasto folgorato dopo aver toccato con una pertica i cavi dell’alta tensione. Un attrezzo utilizzato per richiamare gli uccelli, con un volatile legato a un filo posto all’estremità che viene mosso per avvicinare altri esemplari.

A seguito dell’incidente sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso dell’Asl Toscana sud est e attivati sia l’elisoccorso Pegaso 2 che l’ambulanza della Misericordia di Sarteano. Per chiarire i contorni dell’accaduto in zona si sono recati anche carabinieri e vigili del fuoco.

Per il 47enne però non c’è stato nulla da fare. Se l’è cavata invece con ferite lievi un suo compagno di caccia, trasportato in ospedale in codice 1.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di Agenziaimpress https://whatsapp.com/channel/0029VaCrCSY1SWt7Q1XU3Z0A

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!