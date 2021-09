CASTELNUOVO BERARDENGA – Nuovi investimenti di AdF a Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena, per il sistema idrico del territorio attraverso una serie di interventi concordati e condivisi con l’amministrazione comunali sono prossimi all’avvio, in linea con gli obiettivi n. 6 e n. 9 dell’Agenda ONU 2030.

Gli interventi

Il primo intervento è l’estensione della rete idrica in località Colonna del Grillo, per un investimento complessivo di oltre 213mila euro: la procedura di gara si è conclusa in questi giorni e l’avvio dei lavori avverrà nel mese di ottobre. L’intervento riguarda la realizzazione di 2,2 chilometri di nuova condotta idrica: si tratta di una estensione dell’attuale rete idrica verso la località Colonna del Grillo nel comune di Castelnuovo Berardenga, finalizzata a servire nuove utenze.

Altro importante intervento di miglioramento infrastrutturale, che inizierà l’ultima settimana di settembre, per un importo complessivo di 28mila euro, riguarda la bonifica e sostituzione di circa 240 metri di condotte di distribuzione idrica tra via Colombaione e strada provinciale Vagliagli. La durata dei lavori prevista è di circa due mesi.

È inoltre in corso la progettazione del nuovo impianto di depurazione a servizio della località La Ripa, che prevede anche il collettamento degli attuali scarichi fognari per un investimento stimato di quasi 900mila euro.

Il Comune intanto sta effettuando il rifacimento del collettore idrico in località Ponte a Bozzone e il rifacimento del tratto di fognatura mista in vicolo dell’Arco; grazie alla grande sinergia e collaborazione tra amministrazione comunale e AdF, l’azienda prenderà parte attiva a questo intervento, fornendo i materiali e il supporto tecnico necessari.

Presidente AdF Renai: «Lavoriamo per migliorare sempre di più la qualità del servizio»

«Stiamo continuando a sviluppare investimenti sul territorio servito, lavoriamo per migliorare sempre di più la qualità del servizio a favore della collettività e dei Comuni soci – commenta il presidente di AdF Roberto Renai – Proprio la forte intesa e sinergia con le amministrazioni comunali è fondamentale per mettere in campo azioni sempre più efficaci, che vanno incontro alle esigenze dei cittadini e della comunità».

Sindaco Nepi: «Cercare di rendere il nostro territorio sempre migliore e accogliente»

«Prosegue con piena soddisfazione la collaborazione con AdF, il suo presidente Roberto Renai e tutta la sua struttura tecnica – commenta il sindaco di Castelnuovo Berardenga Fabrizio Nepi – oltre ai punti già elencati, sono molti altri gli interventi che il nostro Comune vuole portare avanti anche grazie al contributo sempre fattivo di AdF, cercando di rendere il nostro territorio sempre migliore e accogliente».