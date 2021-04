La vicenda di Toscana Aeroporti Handling arriva in Europa. A sollevare il caso è l’europarlamentare Susanna Ceccardi che ha presentato una interrogazione alla Commissione Europea per chiedere una verifica anche da parte dell’Europa sulle misure previste per la ristrutturazione della partecipata da parte della società che intende subentrare nella gestione del servizio.

“La crisi dovuta all’emergenza del coronavirus -spiega Ceccardi- ha già determinato gravi conseguenze sul settore dei trasporti e sulle società di handling. Ho chiesto alla Commissione quali siano le iniziative in corso per sostenere il settore dei trasporti aerei e quali azioni sono state intraprese per verificare che operazioni di cessioni di attività come quella di Toscana Handling non solo non incidano sulla finanza pubblica ma possano anche salvaguardare e tutelare tutti i livelli occupazioni coinvolti.”

