VOLTERRA – La Pro loco di Saline e SOS Volterra promuovono un evento pubblico, in presenza ma ad ingresso contingentato date le difficoltà del momento, che culminerà con una tavola rotonda sul futuro della tratta ferroviaria Cecina – Saline di Volterra e sulle sue potenzialità, da analizzare e sviluppare assieme ad esperti di varia estrazione.

L’incontro si svolgerà il 4 Settembre prossimo, a partire dalle 9.30 presso Villa Casa alle Monache, a Saline di Volterra e vedrà, dopo l’introduzione e i saluti istituzionali, la presentazione dell’indagine statistica elaborata da Roberto De Marco sulle potenzialità della tratta ferroviaria Cecina – Saline di Volterra dal punto di vista turistico. La mattinata proseguirà poi con una tavola rotonda, cui parteciperanno anche quei docenti universitari delle Università toscane che, proprio assieme a SOS Volterra e Pro loco Saline, cercarono di rilanciare, appena qualche mese fa, l’attenzione sul tema strategico del rilancio di un’infrastuttura che ha visto nei mesi scorsi addirittura la soppressione del trasporto pubblico su ferro. Le due associazioni non si dettero per vinte e, grazie all’intervento di Silvia Noferi, Consigliere Regionale, fu approvato in Commissione Trasporti, anche con la firma del Consigliere Regionale Francesco Gazzetti, un documento di indirizzo che impegnava la Giunta Regionale a riaprire la tratta. Il punto della situazione, a pochi giorni dalla riapertura dell’anno scolastico, è quindi un momento di riflessione sul “qui ed ora” del servizio da riattivare e su ciò che potrebbe essere fatto per sfruttare al meglio tutte le potenzialità che la presenza di un’infrastruttura come la ferrovia offre. Tra i temi sul tavolo anche l’ipotesi di riapertura di uno scalo merci a Saline di Volterra, su cui le Università di Siena, Firenze e Pisa presentarono un’ipotesi da approfondire durante un convegno a Palazzo dei Priori qualche anno fa, in collegamento coi porti di Livorno e Piombino.

Il treno Cecina-Saline di Volterra tornerà a correre. Esultano SOS Volterra e Pro Loco. Maggi: “Risorsa per accessibilità”

Intanto alla vigilia dell’appuntamento del 4 settembre arriva la notizia che il treno sulla linea Cecina – Saline di Volterra tornerà a correre tra poco più di un mese. Dal 4 ottobre infatti, l’orario delle corse locali risulta anche sul sistema di Trenitalia. La Regione ha quindi rispettato gli impegni presi a seguito del documento di indirizzo approvato in Commissione Trasporti regionale, che impegnava la Regione stessa a riattivare il treno sulla tratta Cecina – Saline di Volterra. Le istanze delle stesse associazioni, erano state raccolte e rielaborate in una mozione da parte di Silvia Noferi, Consigliere regionale, che riuscì a far approvare un atto di indirizzo sul tema in Commissione, in firma congiunta con il Consigliere Francesco Gazzetti. Il servizio ripartirà quindi con quattro coppie di treni nei giorni feriali, durante l’anno scolastico.