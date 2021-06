VOLTERRA – La Cassa di Risparmio di Volterra mette a disposizione 100 milioni di euro alle imprese per la ripartenza.

L’istituto bancario volterrano mette a disposizione del territorio una serie di finanziamenti a tassi particolarmente agevolati, finalizzati a sostenere le piccole e medie imprese nella fase di riapertura dopo le restrizioni imposte dalle ondate di pandemia. Cassa di Risparmio di Volterra ha istituito nel dettaglio un plafond di 100 milioni di euro, valido su delibere di affidamento fino al prossimo 30 settembre, a valere su prestiti con scadenza massima di 60 mesi e per un importo massimo fino a 100.000 euro.

L’obiettivo è chiaro: dare supporto a commercianti, ristoratori, artigiani e a tutte le piccole e medie aziende nel percorso di rilancio delle proprie attività in concomitanza con l’allentarsi delle misure restrittive imposte dal contagio. Ecco come funziona l’operazione di Crv: i prestiti sono parzialmente assistiti dalla garanzia di Medio Credito Centrale e sono offerti a condizioni economiche particolarmente vantaggiose, ossia tasso variabile Euribor 6 mesi + 0,50% (floor 0,50%), tasso fisso 0,70%, commissioni di erogazione 0,80% per scadenze fino a 36 mesi, 1% per scadenze oltre i 36 mesi. Le filiali della Cassa di Risparmio di Volterra sono a disposizione di tutte le piccole e medie imprese interessate per illustrare tutti i dettagli dell’operazione.