VOLTERRA – Rinnovata la certificazione di qualità al Centro di Riabilitazione Motoria Inail di Volterra.

Dopo la periodica verifica ispettiva, l’ente Bureau Veritas ha rinnovato, anche per il 2021, la certificazione di qualità del Centro di Riabilitazione Motoria Inail di Volterra. Il verificatore si è complimentato per l’organizzazione della struttura, per il lavoro quotidianamente svolto dagli operatori e per l’elevato grado di soddisfazione degli assistiti.

Un momento importante per il Centro di Riabilitazione Motoria Inail di Volterra, che poco tempo fa ha ricevuto la visita del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Ente, che ha avuto parole di apprezzamento per l’esperienza volterrana. Il progetto di definitivo rilancio del Centro di Riabilitazione Motoria Inail di Volterra, il cui iter propedeutico all’inizio dei lavori è tuttora in corso, dopo aver corso il rischio di esser trasferito a Firenze, è già stato approvato più di tre anni fa, con la previsione del nuovo centro da realizzare. Il progetto prevede un investimento importante, all’interno dell’area ospedaliera di Volterra, con l’abbattimento di due vecchi padiglioni ed il recupero delle volumetrie.