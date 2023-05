SIENA – I Carmina Burana di Carl Orff in scena alla Micat in Vertice N. 100, venerdì 5 maggio, nella Chiesa di Sant’Agostino.

Una regia imponente con un concerto corale e sinfonico accompagna il debutto di questa coproduzione dell’Accademia Musicale Chigiana con il Conservatorio ‘R. Franci’ di Siena, in collaborazione con l’Opera della Metropolitana e la nostra Arcidiocesi.

Tre le voci soliste per le mirabolanti acrobazie vocali pensate da Orff: Maria Chiara Ardolino soprano, Roberto Gelosa tenore, Sandro Degl’Innocenti basso. Con loro, in scena Matteo Fossi e Marco Gaggini pianoforti; Leonardo Balucani, Bartolomeo Bertini, Matteo Damiano Bosotti, Jacopo Chitarrai e Federico Poli percussioni. Claudia Morelli dirige una maestosa composizione corale: con Sich – Siena Children’s Choir, il Coro dell’Istituto ’R. Franci’ e il Coro della Cattedrale di Siena ‘Guido Chigi Saracini’.

Un manifesto del primo movimento giovanile della storia dell’Occidente, quello dei goliardi medievali che cantano l’inesorabilità del destino, inneggiano ai piaceri dell’amore e al risveglio della natura. Consegnati alla fama mondiale dalla musica di Orff, i 24 brani, prevalentemente in latino, alcuni in alto tedesco antico ed uno in provenzale, sono tratti da una raccolta di testi poetici medievali dell’XI e XII secolo ritrovati nel monastero bavarese di Benediktbeuern, vicino a Bad Tölz in Baviera, tramandati da un importante manoscritto contenuto in un codice miniato del Tredicesimo secolo, il Codex Latinus Monacensis 4550 o Codex Buranus. Da questo, il termine Carmina Burana, introdotto nel 1847 dallo studioso Johann Andreas Schmeller in occasione della prima pubblicazione del manoscritto.

Il testo ben rispecchia la nascita dello spirito poliglotta e internazionalista del Medioevo Imperiale e Bizantino all’uscita dai primi oscuri secoli dopo la caduta dell’Impero d’Occidente. Un concerto adatto per il pubblico dell’Accademia Musicale Chigiana, perfetto nella Chiesa di Sant’Agostino: conduce naturalmente la cantata scenica ad una dimensione di grandiosità che la magnificenza di questo ambiente riesce a raggiungere. Inizio concerto ore 21, guida all’ascolto ore 20,30.

