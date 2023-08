SIENA – Il ritorno del musicista Nicola Piovani, Premio Oscar, alla Chigiana con un concerto, venerdì 11 agosto al Teatro dei Rinnovati per ricordare Artemio Franchi.

Chigiana International Festival & Summer Academy 2023 ‘Parola’, nell’anno del Centenario dall’inizio delle attività concertistiche, presenta fino al 2 settembre, un vasto cartellone. Oltre 100 concerti, spettacoli ed eventi speciali che vedono i più grandi interpreti italiani e internazionali, con un programma che incrocia altri importanti momenti. Come, ‘Note a margine’, nel 40° anniversario della scomparsa di Artemio Franchi. Nicola Piovani compositore e pianista pluripremiato, Oscar per la colonna sonora de La vita è bella, di Roberto Benigni, in collaborazione con la Fondazione Artemio Franchi, si ripete all’Accademia Chigiana dove, nel 2001, è stato docente di Composizione di Musica per Film, con un originale spettacolo di teatro musicale. In scena le immagini di Milo Manara e, con Piovani al pianoforte, gli storici compagni di viaggio e di musica: Marina Cesari, sax e Marco Loddo contrabbasso.

«Questa serata di grande musica, un momento magico di cultura, nel programma di Chigiana International Festival, sarà l’occasione ideale per ricordare Artemio Franchi grande dirigente sportivo con una straordinaria competenza. La Fondazione Artemio Franchi – dice il presidente Francesco Franchi – , nata 38 anni fa nel suo ricordo per promuovere una relazione sempre più forte tra sport e cultura, ha voluto contribuire al ritorno a Siena del maestro Piovani in occasione della celebrazione del quarantennale della scomparsa di Artemio».

‘Note a margine’ è una sorta di racconto autobiografico, commissionato a Nicola Piovani dal Festival di Cannes nel 2003 col titolo Leçon concert. Nello spettacolo Piovani condivide con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quaranta anni di carriera. Sulla scia di memorie e aneddoti, con episodi narrati con leggerezza e sincerità, ripercorre alcuni grandi incontri che hanno segnato il suo percorso: da Federico Fellini, ricordato con affetto per le piccole manie e per la maestria di regista, ai Taviani a Vincenzo Cerami e Roberto Benigni; altri.

Esperienze di vita tra musica, cinema, teatro che Piovani racconta accompagnandole con le note del suo pianoforte, insieme al sassofono e al contrabbasso. Raccontare in musica aiuta a capire il senso di questo racconto. «Non ricordo un solo momento della mia vita – rivela Piovani – in cui non ci sia stata la musica».

I video di scena integrano il racconto con immagini di film, di spettacoli e, soprattutto, di numerosi artisti che si sono incrociati nell’opera musicale di Piovani. Nel dialogo tra le parti musicali, si inserisce il potere evocativo dell’illustrazione di Milo Manara, con cui Piovani ha collaborato in più occasioni: da La voce della luna, all’allestimento teatrale dei Viaggi di Ulisse, fino alla recente serie tv Adrian. La sensualità della poesia trasporta il pubblico oltre il presente dello spettacolo, istigando ciascuno a ricostruire con la fantasia mondi immaginari che nascono dall’incontro. Inizio spettacolo ore 21,15 (www.chigiana.org).