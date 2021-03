SESTO FIORENTINO – Ultimo giorno di apertura oggi per la Roberto Cavalli di Sesto Fiorentino (Firenze), storico brand di alta moda, che chiude la fabbrica dopo 51 anni di presenza nel territorio.

«Una perdita enorme di competenze, professionalità, lavoro per il territorio» spiegano in una nota Filctem Cgil e Femca Cisl che per l’occasione, insieme ai pochi lavoratori rimasti, hanno indetto un incontro con la stampa a alle 10,30 davanti allo stabilimento per lanciare un appello «alle istituzioni affinché non si ripetano vicende analoghe e si farà il punto sulla situazione dei lavoratori, sia di quelli che si trasferiranno al Nord sia di quelli, la grande maggioranza, che hanno dovuto optare per l’uscita».

La fabbrica chiude a distanza di un anno dall’annuncio dell’addio alla sede storica di Sesto Fiorentino da parte della maison che proponeva il trasferimento a Milano dei 170 dipendenti.