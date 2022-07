VOLTERRA – Le rappresentanze sindacali aziendali della Cassa di Risparmio di Volterra (Pisa) proclamano lo sciopero di tutto il personale (oltre 500 addetti) per l’intera giornata lavorativa di venerdì 8 luglio, in protesta per la disdetta unilaterale di accordi integrativi.

In occasione dello sciopero, è previsto un presidio di lavoratori e sindacati dalle 10 davanti alla sede della banca, in piazza San Giovanni a Volterra.

Spiegano Fabi, First Cisl, Fisac Cgil e Uilca: “Il mandato che abbiamo ricevuto dalle tre assemblee di lavoratori e lavoratrici è stato chiaro e inoppugnabile, oltre che votato da tutti e tutte: riconquistare i diritti, in considerazione degli ‘attacchi’ subiti da una controparte che disconosce gli impegni assunti nel tempo, mai soddisfatta delle grandi disponibilità offerte dal sindacato, né sazia dei diritti cancellati. Serve una risposta ‘forte’, ed è per questo che, oltre alla proclamazione dello sciopero, abbiamo dato incarico ai nostri legali di procedere a depositare, presso il tribunale, un ricorso contro l’azienda ex art.28 per comportamento antisindacale”.