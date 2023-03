SIENA – Dal 21 al 26 marzo, Piazza del Campo a Siena ospiterà la mostra mercato del cioccolato artigianale più golosa d’Italia. Con 16 caratteristici stand a disposizione dei visitatori, si potrà acquistare e degustare il meglio della cioccolateria italiana.

Ma non è tutto: durante tutti i giorni della manifestazione, ci saranno cooking show in collaborazione con i ristoranti cittadini, choco-eventi, lezioni di cioccolato per adulti e laboratori per bambini. Insomma, un ricco programma per accontentare le esigenze di tutti.

Tra i vari eventi, non perdete la camminata “Urban Choco Running e Walking” accompagnata dalle guide autorizzate FEDERAGIT, il torneo di “Choco Scacchi” a cura dell’Associazione Mens Sana Scacchi, l’abbinamento di “Grappa e Cioccolato” percorso degustazione a cura di ANAG Associazione nazionale assaggiatori grappa e acquaviti e le dolci premiazioni alle associazioni sportive della città di Siena.

E le sorprese non finiscono qui! Sabato 25 marzo, potrete assistere all’evento da Guinness della tavoletta gigante di cioccolato artigianale lunga 40 metri. E mentre siete tra gli stand, partecipate al concorso compilando un semplice coupon! Avrete così la possibilità di vincere una tavoletta di cioccolato di 1 metro. L’estrazione si terrà domenica 26 marzo alle ore 19.

L‘ingresso è gratuitoe gli orari sono i seguenti: dal martedì al giovedì e la domenica dalle 10.00 alle 20.00, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 23.30. Non mancheranno inoltre eventi collaterali promossi dalle associazioni di categoria e i ristoranti aderenti all’iniziativa proporranno dei “fuori menù” con portate a base di delizioso cioccolato.