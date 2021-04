FIRENZE – «Abbiamo approvato in Giunta la cittadinanza onoraria per Patrick Zaki. Firenze sarà sempre dalla parte della tutela dei diritti umani e della solidarietà. Un gesto simbolico per rilanciare con forza quest’appello di libertà: #FreePatrickZaki».

«L’urgenza è grande, ci sono le condizioni per poter procedere con rapidità»

Così, su Twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella a proposito della cittadinanza onoraria per Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere in Egitto da oltre un anno. Sullo stesso tema sono intervenuti anche i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu: «Esprimiamo gratitudine – hanno detto – e chiediamo a tutte le parti di collaborare per raggiungere in tempi rapidi il risultato. L’urgenza è grande e Palazzo Vecchio, con tutti i suoi gruppi, si è di fatto già espresso, quindi ci sono le condizioni per poter procedere con rapidità».