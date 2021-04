LIVORNO – C’è tempo fino al 16 maggio per inviare le immagini per partecipare al quarto Concorso Fotografico promosso dalla Fondazione Carlo Laviosa e dal Comune di Livorno dal titolo ‘Torneremo a viaggiare: il lavoro nel turismo fra tradizione e nuove forme di ospitalità’.

Speranza per la rinascita di un settore duramente colpito dalla pandemia

L’edizione 2021 del concorso, spiegano i promotori, «propone un tema che è prima di tutto una speranza per la rinascita di un settore duramente colpito dalla pandemia. Cogliere l’attimo in cui i sogni di molti ridiventeranno realtà, trasformare in immagini l’energia della ripartenza di uno dei settori trainanti delle economie di tanti paesi, è lo scopo del concorso, che vuole documentare il risveglio della cultura e dell’hospitality, nelle forme che ci sono state a lungo precluse». Gli scatti possono diventare documenti storici.

Chi può partecipare

Il concorso è rivolto a fotografi professionisti e amatoriali e si concluderà con una mostra ai Granai di Villa Mimbelli di Livorno dal 20 giugno al 15 agosto 2021. E’ di 4.000 euro il primo premio, oltre a due premi da 2.500 euro per i secondi classificati e due premi da 1.000 euro per i terzi. La fotografa Letizia Battaglia presiederà la giuria di cui faranno parte Federica Berzioli, Giacomo Bretzel, Maddalena Fossati, Giovanni Laviosa, Simone Lenzi, Angelo Loy, Carlo Lucarelli.