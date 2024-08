PISA – In programma il 18 agosto scorso in piazza delle Baleari a Marina di Pisa ma annullato per maltempo, il concerto di Colapesce e Dimartino sarà recuperato lunedì 2 settembre alle ore 21.30 anche se, per motivi organizzativi, si terrà in città nella prestigiosa piazza dei Cavalieri che già ospita il “Pisa Summer Knights”.

«Non potevamo perdere l’occasione di fare esibire nel nostro contesto cittadino Colapesce e Dimartino – spiega l’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini – anche a seguito delle numerose sollecitazioni ricevute da cittadini e turisti, desiderosi di non perdere questa opportunità che la rassegna offre per la sua importanza, peraltro gratuita, nonché come segno della nostra ospitalità».

«A causa del maltempo – continua Pesciatini – il concerto del duo siciliano, che doveva tenersi a Marina di Pisa, è stato purtroppo annullato. Tuttavia, grazie alla disponibilità degli artisti stessi e alla collaborazione di LEG, la manifestazione è stata riprogrammata conservandola nella rassegna “Marenia non solo Mare”, pur tenendosi in piazza dei Cavalieri. Sarà a ingresso gratuito anche a dimostrazione dello stretto legame e della continuità della città con la sua vista mare: il litorale pisano caratterizzato da Marina, Tirrenia e Calambrone che hanno visto dispiegarsi per tutta l’estate il ricchissimo calendario di iniziative accessibili a tutti e gratuite che terminerà il prossimo 8 settembre con i fuochi d’artificio».