BRUXELLES – La Commissione europea ha proposto un sostegno finanziario di oltre 1 miliardo di euro dal Fondo di solidarietà dell’Ue (FsUe) per aiutare l’Italia, la Slovenia, l’Austria, la Grecia e la Francia a far fronte alle conseguenze delle gravi inondazioni che hanno colpito questi Paesi nel 2023.

Lo fa sapere la Commissione stessa spiegando come “il pacchetto di aiuti prevede 378,8 milioni di euro per l’Italia a seguito dei danni causati dalle alluvioni in Emilia-Romagna nel maggio 2023 e ulteriori 67,8 milioni di euro per la regione Toscana a seguito delle alluvioni di ottobre e novembre dell’anno scorso”.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!

Inoltre 428,4 milioni di euro saranno destinati alla Slovenia e 5,2 milioni di euro per l’Austria per far fronte alle conseguenze delle alluvioni dell’agosto 2023; per la Grecia 101,5 milioni di euro per sostenere gli sforzi di recupero a seguito delle alluvioni del settembre 2023; e 46,7 milioni di euro per la Francia per i danni causati dalle alluvioni nella regione Hauts-de-France nel novembre 2023.

Alluvione, gli interventi di risanamento ammontano a oltre 1 miliardo (agenziaimpress.it)

L’assistenza del FsUe coprirà parte dei costi delle operazioni di emergenza e di recupero, tra cui la riparazione delle infrastrutture danneggiate, la salvaguardia del patrimonio culturale e le operazioni di pulizia.

Alluvione, sono 2.610 le richieste di ristoro presentate dalle aziende toscane (agenziaimpress.it)