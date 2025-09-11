Tempo lettura: < 1 minuto

COLLE VAL D’ELSA – Un’occasione per presentare i contenuti del dossier, il comitato organizzatore e, soprattutto, per restituire pubblicamente i risultati di un percorso collettivo fatto di idee, proposte e valori che hanno trovato sintesi e visione nella candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028.

E’ in programma per venerdì 12 settembre alle ore 18 al Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa l’appuntamento aperto a tutta la cittadinanza in vista della conclusione del percorso di candidatura di Colle di Val d’Elsa a Capitale Italiana della Cultura 2028 e, prima della consegna ufficiale del dossier al Ministero della cultura.

Sul palco si alterneranno alcune delle realtà associative e territoriali che hanno animato il percorso partecipativo, testimoniando la ricchezza del capitale umano e culturale della città. Un momento aperto a tutti, di sostegno e di condivisione, che vuole riaffermare lo spirito con cui Colle di Val d’Elsa si candida: una comunità che accoglie, connette e rigenera attraverso la cultura.

