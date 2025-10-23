Tempo lettura: 2 minuti

COLLE VAL D’ELSA – Una giornata di creatività, partecipazione e gioco per celebrare i giovani e il loro sguardo sul futuro della città.

Con il ColleX Festival, in programma sabato 25 ottobre, Colle di Val d’Elsa si prepara a concludere il percorso di co-progettazione urbana promosso dal Comune nell’ambito del progetto ColleX, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021–2027 della Regione Toscana e dal programma Giovanisì.

Il festival rappresenta il momento conclusivo della fase di co-design del progetto, in cui ragazze e ragazzi tra i 12 e i 18 anni sono stati protagonisti attivi nella trasformazione degli spazi pubblici di Colle di Val d’Elsa.

Attraverso laboratori di esplorazione, storytelling e autocostruzione, i giovani partecipanti hanno lavorato insieme a progettisti, educatori e artisti per osservare la città, immaginarne nuovi usi e proporre soluzioni creative per renderla più accogliente, sostenibile e a misura di generazioni diverse.

“Il progetto – spiega l’assessore alle politiche giovanili Valerio Peruzzi – nasce con l’obiettivo di stimolare la creatività, l’autonomia e la cittadinanza attiva dei giovani, offrendo strumenti e occasioni per riflettere sul proprio ruolo nella comunità e per contribuire in modo concreto alla costruzione di una città più inclusiva e vivibile. Attraverso un percorso articolato in tre fasi – esplora, racconta, trasforma – i giovani partecipanti hanno imparato a leggere il territorio, raccontarlo con linguaggi creativi e infine proporre interventi di rigenerazione urbana realizzati in forma collaborativa”.

Il programma

Il ColleX Festival si svolgerà negli spazi de LaGorà e dell’Oratorio di Sant’Agostino, due luoghi simbolo della partecipazione giovanile e del protagonismo civico, con un programma che intreccia arte, gioco e progettazione condivisa.

MAP ore 10-12 LaGorà, laboratorio editoriale collaborativo a cura di TAB in collaborazione con lo street artist Skino, promosso dall’associazione LaGorà. SHAPE ore 14-17 in Piazza Sant’Agostino, laboratorio di autocostruzione e street art a cura di Superterrestre in collaborazione con lo street artist James Vega, promosso dall’associazione La Scossa.

PLAY ore 17-19 nell’Oratorio di Sant’Agostino, torneo di biliardino aperto a tutti. Una giornata per vivere Colle di Val d’Elsa in modo nuovo aperta a tutta la cittadinanza, con un invito speciale a partecipare, sperimentare e condividere idee.

