ROMA – Pierantonio Zanettin (FI) è stato eletto presidente della commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi, il capo della comunicazione di Mps. Zanettin ha ricevuto solo i voti della maggioranza.

«Caso di cronaca che presenta inquietanti risvolti»

«Non posso che ringraziare per questa elezione – ha detto -. Si tratta di una inchiesta delicata su un caso di cronaca che presenta inquietanti risvolti. Il Parlamento dovrà approfondire diversi lati rimasti fino ad oggi oscuri».

M5S: «Spingere il piede sull’acceleratore per ricercare la verità su una vicenda dai contorni ancora tutt’altro che chiari»

«Oggi comincia finalmente un percorso da portare avanti in maniera scrupolosa, senza lasciare nulla al caso». A dirlo i deputati del Movimento 5 Stelle. «Per il MoVimento 5 Stelle era ed è importante entrare subito nel merito dei lavori perché il tempo non è molto e occorre battere ogni pista, provando ad andare oltre le incongruenze emerse in sede processuale e senza lasciare spazio a eventuali zone grigie. Siamo soddisfatti che il nostro Luca Migliorino sia stato eletto vicepresidente. La sua presenza nell’ufficio di presidenza è per noi la garanzia che il M5S farà da pungolo per svolgere approfondimenti seri e celeri. Tutti noi vigileremo sui lavori e non faremo sconti a nessuno. Dopo questo primo passaggio formale, è giunto il momento di spingere il piede sull’acceleratore per ricercare la verità su una vicenda dai contorni ancora tutt’altro che chiari» concludono.

Rizzetto (FdI): «Valuteremo se restare in commissione»

In forte polemica con il Partito Democratico sulla scelta del presidente è Fratelli d’Italia che starebbe valutando di abbandonare la Commissione. «Dopo settimane di magheggi del PD per assicurarsi la presidenza della commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi – afferma Walter Rizzetto di FdI –, solo dopo le critiche ricevute per l’evidente ‘inopportunità’, ecco che il partito di Enrico Letta preferisce convergere addirittura su Forza Italia per la guida della commissione in accordo con Lega ed M5S. Nella trattativa il PD riesce comunque ad ottenere insieme al M5S il ruolo da Vice presidente. Ignobile il comportamento anche del M5S che fa patti per votare i forzisti e i dem, dopo che per anni ha associato il PD agli scandali del Monte dei Paschi. A Fratelli d’Italia ed al sottoscritto, unico parlamentare che con la sua proposta ha portato la vicenda in Parlamento ed ha lottato con il capogruppo Lollobrigida per farla calendarizzare, non è stato volutamente riconosciuto alcun incarico, in sfregio a prassi parlamentari consolidate e rispetto istituzionale. Entro le prossime ore valuteremo la mia permanenza nella stessa Commissione» ha detto Rizzetto.