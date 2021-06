FIRENZE – “Oggi abbiamo istituito la commissione d’inchiesta regionale sul piano vaccinale grazie al sostegno di tutte le forze di opposizione”.

Così il capogruppo in Consiglio regionale della Toscana di Fratelli d’Italia Francesco Torselli che sottolinea come “finalmente, anche gli altri partiti hanno capito che la commissione speciale serviva soltanto a distogliere l’attenzione dai reali problemi e che costituiva un alibi per il Partito democratico per non individuare i reali responsabili della più disastrosa campagna vaccini d’Italia”.

“Nonostante che oggi il piano di immunizzazione stia procedendo come nel resto del Paese, grazie esclusivamente ad un migliore approvvigionamento delle dosi di siero, non ci siamo dimenticati delle scelte scellerate fatte dalla Giunta Giani – ha detto ancora Torselli – Le settimane perse dal Presidente e il suo governo per dare il via alla vaccinazione degli ultraottantenni sono state vitali, così come gli eccessivi sprechi dovuti ad una mancata organizzazione della campagna. Vogliamo sapere cosa è successo, cosa è stato sbagliato e chi è responsabile degli errori fatti”.

Commissione speciale vaccini. Fumata nera. Stallo in Consiglio regionale

Il Consiglio regionale aveva votato a favore dell’istituzione di una Commissione speciale sui vaccini “per il supporto, il monitoraggio e controllo della campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”. Dopo due fumate nere con cui i gruppi politici non si sono trovati d’accordo sulle nomine, le opposizioni sono uscite allo scoperto.