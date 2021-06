SIENA – Letta o Conte? Due nomi di peso e uno dei due potrebbe presto correre a Siena per occupare il seggio alla Camera dei Deputati lasciato vacante da Pier Carlo Padoan (Pd), dimessosi il 4 novembre 2020, dopo essere entrato nel consiglio di amministrazione dell’UniCredit.

Al voto tra il 15/9 e il 15/10

Si andrà al voto tra il 15 settembre e il 15 ottobre in concomitanza con le elzioni amministrative. E non si voterà solo a Siena. Perché dopo l’indicazione da parte dell’Italia del viceministro agli Esteri Emanuela Del Re (M5S) a nuova inviata dell’Unione europea in Sahel, resta vacante il suo seggio a Roma dove era stata eletta nel marzo 2018 nel collegio uninominale Lazio 1 11 Roma-quartiere Primavalle. Nel Pd e in M5s ci si interroga sui possibili candidati e il pensiero di molti corre proprio ai numero 1 dei due partiti: Enrico Letta, rientrato in Italia per prendere in mano le redini del Pd dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti, che è senza seggio e anche senza stipendio visto che ha lasciato la Scuola di affari internazionali dell’Istituto di studi politici di Parigi. E per il seggio di Del Re potrebbe entrare in campo Giuseppe Conte, l’ex premier leader in pectore del M5s. Il tema si pone nel Pd e in M5s non solo e non tanto per garantire, in caso di vittoria, il seggio ai due leader per lo scorcio di legislatura ma per assicurare la presenza di Letta e Conte in Parlamento. Sulla candidatura di Conte a Siena, il Pd locale aveva già ‘storto il naso’ a febbraio quando il nome dell’ex Premier era già circolato. Elezioni suppletive a Siena. Conte candidato per il centrosinistra? I dem storcono il naso. Più probabile dunque, che se un nome di peso deve essere, a Siena sarà quello di Letta.

