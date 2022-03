ROMA – “Io quella mail non ricordo di averla vista quel giorno”. Fabrizio Viola, davanti alla commissione che indaga sulla morte di David Rossi, si è soffermato a lungo sullo scambio di messaggi con il manager.

Il responsabile della comunicazione di Banca Mps riferì all’allora amministratore delegato di volerla fare finita. La mail aveva come oggetto ‘Help’. “Quel giorno ero collegato attraverso un Blackberry – ha raccontato Viola -. La connettività andava e veniva. E poi ero in vacanza, quindi non guardavo sempre il telefono. Dopo di che ammetto anche che l’oggetto di quella mail tale, che non si può dimenticare. Io quella mail l’ho stampata in testa. Le parole mi rimbombano in testa”.

A questa affermazione è seguita la domanda del presidente Pierantonio Zanettin: “Ma quel giorno non avete parlato di ciò?”. Viola allora ha chiarito: “No, abbiamo parlato della volontà di andare a parlare dei magistrati da parte di Rossi. Credo di averlo tranquillizzato. E poi di lavoro”.