ROMA – La prima persona a essere ascoltata potrebbe essere l’ex presidente Pierantonio Zanettin. Ancora non c’è una data.

La volontà emersa dall’Ufficio di presidenza della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi è tuttavia di preparare il terreno per l’attività futura, capendo bene quanto fatto nella precedente legislatura. Come aveva annunciato il presidente Gianluca Vinci, “ci vorranno alcune settimane”, perchè dovrebbero essere diversi gli ex membri ascoltati. Tra gli atti deliberati, la conferma della custodia del materiale prodotto dalla commissione a due finanzieri distaccati presso la Camera e l’adozione del regolamento.

I commissari, nel giro di qualche giorno, avranno la possibilità di avere pieno accesso a tutto il lavoro svolto dalla prima commissione su Rossi, compresi gli atti secretati. Quasi tutti i rappresentanti sono nuovi e dovendo passare in rassegna 15 mesi di audizioni, è logico che l’ausilio di chi ha preso parte alla precedente commissione possa semplificare le cose.