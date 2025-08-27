Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Fino al 10 settembre 2025 è possibile partecipare all’avviso per manifestazioni di interesse annuale che promuove la partecipazione all’esperienza del CH-Community Hub Culture Ibride (CH) attraverso un ampliamento della rete delle realtà attualmente coinvolte sui temi del welfare culturale e della prescrizione sociale.

A partire dal 2018 la Fondazione Monte dei Paschi di Siena promuove e sostiene il CH-Community Hub Culture Ibride (CH), laboratorio di innovazione socio-culturale che pone al centro del proprio operare la dimensione del welfare culturale, ovvero della capacità di trovare soluzioni e risposte al bisogno sociale attraverso processi culturali.

Anche per il 2025 il CH agirà in una logica di rete con il coinvolgimento delle realtà coinvolte (Università, istituzioni, enti del Terzo Settore), con l’ambizione di connettersi nel tempo ad altre esperienze similari in Italia, per favorire e indagare la relazione che sussiste tra cultura, salute e benessere, proponendo una nuova prospettiva di sviluppo sostenibile, integrata, inclusiva e di lungo termine per Siena ed il suo territorio.

L’avviso è riservato ad enti pubblici e privati senza scopo di lucro che operano nella provincia di Siena che potranno presentare la loro manifestazione di interesse, soltanto in formato elettronico, attraverso l’area riservata sul sito della Fondazione.

Il termine per inviare la propria candidatura è fissato al 10 settembre 2025 alle ore 15.30.

Per informazioni è possibile scrivere una mail a paola.bulletti@fondazionemps.it o info@cultureibridecommunityhub.it, oppure contattare telefonicamente la Direzione Attività Istituzionale ai seguenti recapiti: tel. 0577/246062-29-89-44.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita