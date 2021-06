FIRENZE – Rosmarino, latte intero, ricotta e miele centofiori, tutti rigorosamente toscani: sono alcuni degli ingredienti del ‘Gelato del Donatore’, il gusto presentato questa mattina a Firenze per stimolare la partecipazione dei cittadini alla donazione del sangue.

Il gusto del donatore, realizzato dall’associazione Gelatieri artigiani fiorentini, è un’iniziativa di Confartigianato Firenze e Fratres Firenze per promuovere la cultura del dono nell’ambito della giornata mondiale dei Donatori di sangue.

Il gusto del Donatore sarà promosso in tutte le gelaterie di Confartigianato Firenze aderenti all’iniziativa. In provincia di Firenze sono 202 le gelaterie artigiane, con oltre 850 addetti e un giro d’affari di oltre 50 milioni di euro all’anno. Si stima che il 43,8% del totale della spesa delle famiglie in gelati sia effettuato presso gelaterie artigianali.

Il Gelato del Donatore è stato presentato questa mattina presso ‘I Gelati del Bondi’, storica gelateria fiorentina di Vetulio Bondi, maestro gelatiere, e presidente dei Gelatieri artigiani fiorentini.