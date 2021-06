PRATO – La Polizia ha arrestato un cinese di 28 anni che aveva appena ritirato un pacco, in giacenza presso uno spedizioniere e arrivato dall’Olanda, recante l’indicazione generica di ‘prodotti alimentari’ e contenente un primo strato di biscotti danesi ma poi, sotto, 1.100 grammi di cristalli di metanfetamina.

Il giovane bloccato, regolare in Italia e incensurato, era seguito da tempo dalla squadra mobile anche perché nella comunità orientale viene chiamato ‘Chen il chimico’, pare per la sua abilità nel comprendere le caratteristiche delle merci.

Secondo una stima della Polizia il valore del sequestro è di circa 400 mila euro. I poliziotti hanno poi perquisito la sua casa in centro, in via Strozzi, dove il 28enne viveva con una connazionale di 48 anni, che ha detto essere una sua zia. Nell’abitazione sono stati trovati 5mila euro in contanti, 103 pasticche di ecstasy e 178 grammi di ketamina, in parte già confezionati in bustine monodose. Le manette sono scattate anche alla donna e il gip ha convalidato entrambi gli arresti, disponendo la custodia cautelare in carcere per il 28enne, che si è assunto l’intera responsabilità, mentre la donna è tornata in libertà e resta indagata a piede libero.