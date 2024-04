ROMA – Che la festa Ducati abbia inizio. Il 4 maggio è previsto il raduno “We Ride As One”, dedicato agli appassionati della casa di Borgo Panigale.

La premessa all’evento “World Ducati Week”, che si svolgerà dal 26 al 28 luglio al Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’. Tra raduni, giri panoramici, intrattenimento con musica e tante altre esperienze, il cuore dell’evento sarà rappresentato dall’energia della parata, momento simbolico che vedrà un serpentone di Ducati e Scrambler Ducati colorare le strade delle principali città di tutto il mondo.

Tra le numerose attività e iniziative in programma in Italia, a Bologna i ducatisti potranno partire dal Ducati Factory Store di Borgo Panigale per dirigersi verso Sestola, sull’appennino modenese. A Napoli ci si avventurerà verso il cratere del Vesuvio, mentre Ducati Firenze accompagnerà gli appassionati lungo le suggestive strade dell’Appennino Tosco-Emiliano fino al Passo della Futa. Da Londra a Medellín, passando per Madrid, Newport Beach, Auckland, Zagabria, Rio de Janeiro, Bangkok, Tarlac, e molte altre città ancora, il canale Instagram ufficiale di Ducati racconterà in tempo reale lo svolgimento di ‘ We Ride As One’ nel mondo, condividendo gli scatti e i video della giornata.